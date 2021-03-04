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وزير "الداخلية" يترأس اجتماعا للجنة الدفاع المدني

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ترأس وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس اجتماعا للجنة الدفاع المدني للوقوف على الاستعداد والجاهزية لاحتمالية فرض الحظر الجزئي أو الكلي في ظل تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن وزير الداخلية استعرض مع أعضاء اللجنة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة داعيا إياها إلى التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس.

وشدد على أهمية تكريس كل الإمكانيات البشرية والصحية لمواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وحث على أهمية تفعيل الخطط التوعوية والإرشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين ودحض الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وذلك عبر المواقع الرسمية للجهات الحكومية.

وقال إن لجنة الدفاع المدني في حالة انعقاد دائم مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أغلى ما نملك وهي الثروة الحقيقية لدولة الكويت.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس اللجنة الفريق عصام النهام وأعضاء اللجنة من مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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