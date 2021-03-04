"الأرصاد": طقس البلاد دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر اليوم الخميس بامتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وفرص لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط في الرياح ويتقدم مساء غد الجمعة المرتفع الجوي ويصبح الطقس صحوا عموما مع نشاط للرياح.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 8 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 28 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة ذكر أنه يكون دافئا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرص للغبار وظهور بعض السحب المتفرقة.

ولفت القراوي إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه يتراوح ما بين 3 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة.

وقال إن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت أفاد بأنه يكون دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين القراوي أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.