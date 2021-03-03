"الصحة": شفاء 1077 حالة من "كورونا" وتسجيل 1409 اصابة جديدة و5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 1077 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 182196 في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 1097 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال (114) انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتا الى ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 5ر93 في المئة.

وأشار الى تسجيل 1409 اصابات جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 194781.

وقال ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 162 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11488 .

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10554 ليبلغ مجموع الفحوصات 1811181 لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3ر13 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.