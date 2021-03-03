مجلس الوزراء يعقد اجتماعا بعد أداء القسم الدستوري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد مجلس الوزراء اجتماعا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد أداء القسم الدستوري أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في قصر بيان وقد صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بكلمة رحب فيها بأخته وإخوانه الوزراء لقبولهم المشاركة في تحمل العمل الوزاري في هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة منوها بالتوجيهات السامية والنصائح السديدة التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بعد أداء القسم أمام سموه حفظه الله ورعاه مؤكدا بأنها ستظل نبراسا هاديا للحكومة لأداء مهامها ومسئولياتها الوطنية وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين مؤكدا على حرص الحكومة على تجسيد التعاون المنشود مع مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنهوض بوطننا العزيز ورفعته كما عبر سمو الرئيس عن شكره وتقديره للأخوة الوزراء في الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة وإنجازات مشهودة في ظروف استثنائية متمنيا لهم دوام التوفيق في خدمة وطنهم من مختلف المواقع.

وقد رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى الصباح بكلمة عبر فيها باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء معاهدا ببذل أقصى الجهود لتحمل الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم والعمل بكل إخلاص وتفان في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الرفعة والرخاء والازدهار لوطننا الغالي.

وفي ضوء إعلان لجنة شئون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية عن تحديد مصير (8) شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال استمرار عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية على الرفات التي تم جلبها من العراق.

يتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة لأهالي الشهداء الأبرار الذين افتدوا أرض وطنهم بدمائهم الزكية وضحوا بأنفسهم من أجل الكويت ورفعتها وسلامة أراضيها سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيج جناته.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابة والوفيات والشفاء ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة التي شهدت ارتفاعا كبيرا وقياسيا في الآونة الأخيرة.

وقد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الوباء مؤكدا بأن هذه الاشتراطات الاحترازية بالإضافة إلى تلقي التطعيم هما السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة وصحة المواطنين ومن يعيشون على هذه الأرض الطيبة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر لتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه جراء استمرار ميلشيا الحوثي في استهداف المدن والمدنيين بالممكلة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا بأن تكرار الأعمال الاجرامية المتمثلة في اطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في محاولة لاستهداف أراض المملكة يعد اعتداء سافرا وتحديا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وإمعانا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلامة شعبها وتهديدا لاستقرار وأمن دول المنطقة كافة مؤكدا على تضامن دولة الكويت التام ووقوفها إلى جانب شقيقتها المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعا المجتمع الدولي للتحرك السريع ووضع حد لهذه الاعمال باعتبارها تهديدا للأمن والسلام الدوليين.