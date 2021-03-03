"الاحصاء" الكويتية: نمو الناتج المحلي الاجمالي 1.2 بالمئة بالربع الثالث

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاربعاء إن الاقتصاد الكويتي نما بنسبة 2ر1 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة نحو 6ر8 مليار دينار كويتي (نحو 28 مليار دولار امريكي).

وأضافت (الاحصاء) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2020 بالأسعار الثابتة أظهرت تراجعا بنسبة 4ر11 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2019 نتيجة تراجع القطاع النفطي بنسبة 8ر14 في المئة وانخفاض القطاع غير النفطي 6ر7 في المئة.

وذكرت ان التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي الربعي بالاسعار الجارية تراجعت بنسبة 3ر20 في المئة في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 بالغة 9ر7 مليار دينار كويتي (نحو 26 مليار دولار امريكي) ومحققة نموا بمدقار 9ر25 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

وعزت الادارة النمو بين الربعين الثاني والثالث من عام 2020 بالاسعار الجارية الى انتعاش اسعار النفط العالمية والى تحسن الانشطة الاقتصادية من مقارنة بالربع الثاني.

وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث بلغت 6ر2 مليار دينار (نحو 8ر11 مليار دولار) بنسبة 5ر33 بالمئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 4ر4 مليار دينار (نحو 5ر14 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت 2ر51 في المئة بالأسعار الثابتة مشيرة الى ان تراجع الكميات المنتجة من النقط في الربع الثالث ما ادى الى تراجع القيمة المضافة للقطاع بالاسعار الثابتة بنسبة 2ر8 في المئة عن الربع الثاني من عام 2020.

وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 2020 أظهرت تراجعا بنسبة 6ر7 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2019 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 2ر4 مليار دينار (نحو 8ر13 مليار دولار) مشكلا نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث مقدارها 8ر48 في المئة.

وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 2ر53 في المئة الى 2ر51 في المئة في الربع الثالث من 2020 بالأسعار الثابتة.

وذكرت أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 4ر40 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الثالث من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.

وعن الصناعة التحويلية أفادت (الاحصاء) أنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 4ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و 8ر5 في المئة بالاسعار الثابتة.

وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من 2020 بنسبة 2ر1 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 5ر343 مليون دينار (نحو مليار دولار) مشكلة نسبة مساهمة قدرها اربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.

وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة انخفضت بنسبة قدرها واحد في المئة خلال الربع الثالث مسجلة 800 ملايين دينار (نحو 6ر2 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات لفتت إلى أن هھذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر20 في المئة ووصلت قيمته إلى 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) متراجعا بنسبة مقدارها 1ر4 في المئة عن الربع الثالث من عام 2019.

وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة بلغت في الربع الثالث نحو 1ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار) محققة نسبة نمو قدرها 5ر1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ويعتبر الناتج المحلي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

أما الناتج بالأسعار الجارية فهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية أما الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.