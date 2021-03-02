"الصحة": شفاء 964 حالة من (كورونا) وتسجيل 1341 إصابة جديدة و7 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 964 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 181119.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال(113) إنه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر93 في المئة.

وأضاف السند أنه تم تسجيل 1341 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 193372 وتسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1092 حالة.

وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 160 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11161 حالة.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8586 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1800627 فحصا مضيفا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 6ر15 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى السند الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.