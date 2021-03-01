"الصحة": 1179 إصابة جديدة ب(كورونا) بإجمالي 192031.. وتسجيل حالتي وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 192031 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1085 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10791 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال 24 الماضية بلغ 7542 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1792041 فحصا موضحا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 6ر15 في المئة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 946 إصابة في الساعات ال 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 180155 حالة.