الوزير معرفي يكرم بنك الائتمان الكويتي بإطلاق القرض الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كرم وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة البنك د. عبد الله عبدالصمد معرفي بنك الائتمان الكويتي نتيجة جهودهم المبذولة في إطلاق القرض الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence).

وأن إطلاق قرض الزواج الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) اختصر الدورة المستندية بالكامل فلا حاجة لزيارة العميل لأي من فروع البنك ولا حاجة لإحضار المستندات ولا حاجة للتدخل البشري من قبل موظفي البنك بل يتم التقديم على قرض الزواج إلكترونيا ً من خلال البوابة الإلكترونية للبنكWWW.KCB.GOV.KW ويتم اصدار قرار آلي من خلال النظام وتحويل المبلغ إلى حساب العميل مباشرة كل ذلك خلال 5 دقائق فقط.

وتقدم الوزيربالشكر والتقدير للكوكبة العاملة على إنجاز تلك الخدمة وعبر عن فخره بإطلاق هذه الخدمة وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم خدمات البنك للمواطنين بسهولة ويسر ودون عناء.

وحثهم على أن يكون الذكاء الاصطناعي يشمل بقية أنواع القروض الأخرى وأبدى إعجابه بتميز البنك في إطلاق خدمة فريدة من نوعها على المستويين في القطاع العام والخاص إذ كان بنك الائتمان أول جهة تطلق خدمة بهذا المستوى التقني وخصوصا ً أن العالم أجمع يقبل على التحول الرقمي (Digital transformation).

كما عبر معرفي أيضا ً عن فخره بمشروع مبنى بنك الائتمان الرئيسي في منطقة جنوب السرة والذي شارف على الإنتهاء وسيتم إفتتاحه في نهاية العام الحالي ويعد مبنى ذكي صديق للبيئة.

وأعلنت الناطق الرسمي بإسم البنك حباري الخشتي أنه بلغ عدد المستفيدين منذ انطلاق خدمة القرض الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) قبل ما يقارب أسبوعين 86 مستفيداً وتم تحويل مبلغ (516,000) خمسمائة وستة عشر ألف دينار كويتي إلى حسابات العملاء.

و ذكرت الخشتي ان التقديم على القرض الذكي يتم من خلال تحميل المواطن لتطبيق هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية و من ثم انشاء حساب في بوابة بنك الائتمان و تعبئة البيانات المطلوبة حيث يتم دراسة البيانات و اصدار قرار آلي من خلال النظام مباشرة دون تدخل بشري من موظفي البنك و من ثم تحويل مبلغ القرض الى حساب العميل في البنك التجاري الخاص به من خلال رقم الحساب البنكي IBAN.