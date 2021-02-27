وزير الدفاع الكويتي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي مهنئا إياه بأعياد الكويت الوطنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هنأه فيه بالذكرى ال60 للعيد الوطني والذكرى ال30 ليوم التحرير.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم السبت إن وزير الدفاع عبر عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي على تهنئته والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

واستذكر الشيخ حمد الجابر خلال الاتصال الدور الكبير والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحرير دولة الكويت والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية عاصفة الصحراء معبرا لعائلات منتسبي القوات الأمريكية عن بالغ اعتزازه وتقديره لما قدمه أبناؤهم في سبيل عودة الكويت حرة أبية مستقلة.

كما استذكر الجهود البارزة التي بذلها القادة العظام في حينها وعلى رأسهم الرئيس السابق جورج بوش الأب ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال كولون باول وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال نورمان شوارزكوف مضيفا "اننا اليوم نحتفل معا بهذا النصر الذي تحقق بتحالف الأشقاء والأصدقاء مع الحق والشرعية الدولية".

وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز التشاور والتنسيق مع حلفائها بالمنطقة في سبيل مواجهة مختلف التحديات والأزمات والتزامها المستمر بأمن واستقرار دولة الكويت.

بدوره قدم أوستن دعوة رسمية لوزير الدفاع لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية حيث شكره الشيخ حمد الجابر على هذه الدعوة والتي تأتي ترجمة للعلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الصديقين.