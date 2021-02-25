"الصحة": 1019 إصابة جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 188024 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 188024 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1067 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 152 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10938 حالة.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9036 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1764536 فحصا مشيرة إلى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3ر11 في المئة.

وجددت الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية الجميع بزيارة حساباتها الرسمية وحسابات الجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 971 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 176019 حالة.