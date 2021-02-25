وزير الخارجية الأمريكي يهنئ دولة الكويت بالأعياد الوطنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس دولة الكويت بمناسبة حلول الذكرى ال60 للاستقلال وال30 للتحرير.

وقال بلينكن في بيان "نيابة عن الشعب الأمريكي الصديق والشريك لدولة الكويت يشرفني أن أبعث أطيب تمنياتي إلى شعب الكويت بمناسبة ذكرى الاستقلال والتحرير".

وأضاف "قبل ثلاثين عاما وقفت الكويت والولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف الدولي يجمعهم هدف واحد هو دحر الغزو العراقي" مبينا أن "شراكتنا خلال حرب الخليج أرست أساس علاقتنا وزادت تقارب بلدينا في السنوات التالية".

وأكد أن "علاقاتنا التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية هي أقوى اليوم مما كانت عليه في الماضي" معربا عن تطلعه إلى "استمرار تعاوننا حول العديد من القضايا التي يواجهها بلدانا معا وإلى إحياء ذكرى شراكتنا خلال حرب الخليج".