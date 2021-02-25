"الأرصاد":ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة مع استقرار الأحوال الجوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مع تقدم مرتفع جوي من جهة الغرب يعمل على استقرار الطقس وتتحسن معه الأحوال الجوية عموما في الأيام المقبلة وتقل فرص الأمطار تدريجيا.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف البلوشي أن الطقس الليلة يكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت أفاد البلوشي بأنه يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وحول الطقس نهار يوم الأحد المقبل قال البلوشي إنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية

ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس الأحد ليلا يكون باردا نسبيا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.