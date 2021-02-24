الغانم يستقبل وفدا من الاكاديميين المتخصصين بالاقتصاد والمالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم عدد من الاكاديميين الكويتيين المتخصصين بالاقتصاد والمالية حيث قدموا له ورقة بحثية تتعلق بمعالجة أوجه الاختلالات الاقتصادية وأهمية خلق استدامة تنموية في البلاد تحت عنوان ( قبل فوات الأوان).

وتركز اللقاء على أهم أوجه القصور والاختلال والضعف في البنية الاقتصادية وأهمية خلق منظومة اقتصادية راسخة ومتينة تضمن استدامة الأداء الاقتصادى والمالي الكويتي وتعزيز كفاءته وانتاجيته وتنافسيته.

وحضر اللقاء النواب عدنان عبدالصمد، والدكتور عبدالله الطريجي، وأحمد الحمد، والدكتور علي القطان، وأعضاء الوفد الأكاديمي الدكاترة ضاري الرشيد، وعبدالرحمن الطويل، ونواف العبدالجادر، ويعقوب باقر، وسليمان البدر، واحمد اشكناني، وعبدالرحمن الرفاعي، وحصة العجيان، وسارة خلف، ودلال احمد، وأسماء الفاضل، ومحمد عسكر، وسليمان الجزاف، وشملان البحر.