"الصحة": السماح للمستشفيات والمراكز والمستوصفات الأهلية بشراء طعوم "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سمحت وزارة الصحة اليوم الاربعاء للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية الأهلية بشراء طعوم (كوفيد 19) من الوكيل المحلي أو الشركات المنتجة له بعد ترخيصها واعتمادها من الوزارة لتقديم خدمة التطعيم.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان السماح جاء في التعميم الصادر اليوم برقم 5 لسنة 2021 عبر ادارة التراخيص الصحية الذي اشترط على الجهات اتمام الربط الالكتروني مع المنصة الالكترونية التابعة للوزارة قبل الشروع في تقديم خدمة التطعيم.

وشددت الوزارة على ضرورة ان تطابق البيانات كل متطلبات تطعيم (كوفيد 19) الآلي القائم في وزارة الصحة لإصدار شهادات التطعيم مشيرة إلى ضرورة أن تكون المستشفيات والمراكز والمستوصفات قائمة في مبنى مستقل بذاته وغير مشترك مع مؤسسات علاجية أخرى أو وحدات سكنية أو تجارية وأن تكون حاصلة على تصاريح الطعوم من إدارة التراخيص الصحية والالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وأكدت ضرورة أن تلتزم المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية الأهلية بالمعايير والمواصفات والارشادات المتعلقة بنقل وتخزين وإعطاء الطعوم للقطاع الطبي الأهلي الصادر من الجهة المنتجة ومن قطاع الرقابة الدوائية والغذائية لضمان سلامة تخزين وتداول الطعوم.

واشترطت أن يقوم مدير كل منشأة علاجية أهلية ترغب بتقديم خدمة التطعيم برفع تقرير دوري شهري على مدى تنفيذ خطة التطعيم لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة.

ودعت الجهة المقدمة للخدمة بالالتزام بإتمام الربط الإلكتروني مع المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة عن طريق التنسيق مع إدارة نظم المعلومات قبل الشروع بتقديم خدمة التطعيم على أن تطابق البيانات المدخلة كل متطلبات نظام تطعيم (كوفيد 19) الآلي القائم في وزارة الصحة لإصدار شهادات التطعيم.

وأكدت الوزارة تحمل الجهة المقدمة للخدمة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات وضمان خصوصيتها ومتابعة مواعيد التطعيم لمتلقي الخدمة مع تحمل مسؤولية إبلاغهم عن طريق رسائل (sms) بمواعيدهم المجدولة لأخذ الجرعات.