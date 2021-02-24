سمو رئيس الوزراء يدش آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى التابعة لقوة الإطفاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دشن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى التابعة لقوة الإطفاء العام.

رافق سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد عن الآلية المزودة بكافة أجهزة الاتصالات والكاميرات الحرارية والتي تحتوي أيضا على شاشات عرض ذكية وطائرة بدون طيار (درون) تساعد في الكشف الميداني عن الحرائق وجميع عمليات الإنقاذ كما تضم الآلية غرفة اجتماعات ميدانية لكبار مسؤولي الدولة في حال الأزمات والطوارئ.