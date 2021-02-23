جامعة الكويت تحقق انجازا علميا بانتاج عقار دوائي لعلاج البهاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جامعة الكويت ممثلة بمكتب براءات الاختراع التابع لقطاع الابحاث تحقيقها انجازا علميا بإنتاجها عقارا دوائيا لعلاج مرض البهاق.

وقال مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات الدكتور سلمان الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه تم مؤخرا توقيع عقد لانتاج وتسويق دواء مسجل كبراءة اختراع لعضو هيئة التدريس الباحث محمد الانصاري من قسم الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة الكويت.

وأوضح الصباح أن هذا الدواء "يعد أول اختراع يتم تسويقه في مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية في جامعة الكويت" مشيرا إلى أنه تم في 19 يناير الماضي توقيع عقد انتاج الدواء الخاص بعلاج البهاق مع شركة (ريبيل نيشر) الهولندية ليتم توزيعه في الاسواق العالمية خلال العام الحالي.

وبين أن فكرة هذا العلاج وتجاربه بدأت في يوليو عام 2016 وهو عبارة عن علاجين موضعيين يحتوي الأول على تركيبة نباتية طبيعية تعمل على تحفيز الصبغ الجلدي والتنظيم المناعي فيما يحتوي الثاني على تركيبة تجدد الجلد وتحتوي على مواد مضادة للاكسدة.

وأفاد أنه تم تصنيف العلاج كدواء طبيعي عشبي وتسجيله كماركة مسجلة تحت التصنيف الثالث كدهان أو كريم طبيعي موضعي وأيضا تحت التصنيف الخامس كدواء موضعي "وبذلك يكون أول دواء يتم تسويقه في مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية في الجامعة".

وتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير إلى مدير جامعة الكويت بالانابة الدكتور فايز الظفيري ونائب مدير الجامعة للابحاث الدكتور رشيد العنزي ومساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الابحاث الدكتور علي المطيري وجميع العاملين في قطاع الابحاث على جهودهم المبذولة في تحقيق هذا الانجاز.