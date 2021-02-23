استقبالات حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعضو المكتب السياسي الأعلى ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يانغ جيتشي حيث نقل لسموه حفظه الله رسالة شفوية من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تضمنت العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.