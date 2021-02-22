دولة الكويت والبرازيل تعقدان الاجتماع ال2 للمشاروات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقدت اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الثاني للمشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية البرازيل الاتحادية عبر تقنية المرئي والمسموع لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة ودفع العلاقات نحو آفاق أرحب وتبادل النظر حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين السفير حمد المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع تم بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية من كلا البلدين عملا بمذكرة التفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وذكر المشعان أنه تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات الثنائية لاستكمال المناقشات في هذا المحور إضافة إلى تكثيف التعاون في مجال الأمن الغذائي مبينا أن جولة المشاورات تناولت محور التعاون الدفاعي المشترك فيما بين مسؤولي وزارتي الدفاع في كلا البلدين.

وأشار إلى وجود تفاهم حول ضرورة التنسيق المستمر ومواصلة التعاون بين البلدين في المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية نحو تسوية الأزمات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار البناء.

وأوضح أن ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المدير الإقليمي للمنظمات والهيئات الدولية خالد الخالد قدم شرحا موسعا في إطار التعاون التنموي لطبيعة عمل الصندوق الكويتي مع تسليط الضوء على أوجه التعاون المرتقب بين الصندوق وجهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب المشعان عن ارتياحه لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين دولة الكويت وبين دولة بحجم وقدرات جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأفاد بأن الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات المرئي والمسموع في خضم ظروف جائحة كورونا جاء بناء على توجيهات وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح للتغلب على المعوقات التي فرضتها هذه الجائحة وعدم الاستكانة لها والاستمرار بالعمل الدؤوب على تعزيز علاقات الكويت الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقد ترأس الجانب الكويتي في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين السفير حمد المشعان وبمشاركة سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ناصر المطيري.

في حين ترأس الجانب البرازيلي سكرتير المفاوضات الثنائية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية السفير كينث فيليكس وبمشاركة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت فرانسيسکو ماورو ومدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجة البرازيلية الوزير سيدني ليون. وتجدر الإشارة بأن الجولة الأولى للمشاورات عقدت في 30 يونيو 2018 في دولة الكويت.