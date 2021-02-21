"الصحة": شفاء 967 من "كورونا" وتسجيل 768 اصابة جديدة و5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد شفاء 967 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 172227 مشيرة الى تسجيل 768 اصابة جديدة و5 حالات وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال(109) انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 5ر93 في المئة.

وذكر أنه تم تسجيل 768 اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 184090 فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 1044 .

وقال ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 147 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتهھا ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10819 .

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 6006 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1731704 لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 8ر12 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية للوزارة والجهات الرسمية للاطلاع على الارشادات والتوصيات وللاسهام في احتواء انتشار الفيروس.