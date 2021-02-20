«الصحة العالمية» تشيد بدور الكويت في إنجاح مهامها بالعراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن، اليوم السبت، بالمساعدات الإنسانية السخية من دولة الكويت للشعب العراقي ودورها البارز في إنجاح مهام منظمة الصحة العالمية في العراق والمنطقة.

وقال زويتن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش تقديم دولة الكويت دعما صحيا لوزارة الصحة بإقليم كردستان العراق بحضور القنصل العام لدولة الكويت الدكتور عمر الكندري إن «تلك المساعدات ساهمت كثيرا في دعم جهود المنظمة لسد الاحتياجات داخل العراق والمنطقة ككل».

وأضاف أن «دعم دولة الكويت للكثير من دول المنطقة محط شكر وثناء المنظمة» مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود برامج مستقبلية لدى المنظمة للنهوض بالواقع الصحي في الإقليم من خلال التنمية المستدامة.

وأوضح أن دولة الكويت قدمت مساعدات طبية للعراق والإقليم تضمنت إمدادات وأجهزة طبية تزن 13 طنا بقيمة مليون دولار ومعدات حماية شخصية للعاملين الطبيين ومعدات تشخيص لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ومكثفات أوكسجين وأجهزة فحص لنسبة الأوكسجين وأسرة وأجهزة وحدات العناية الفائقة وتجهيزات للمستشفيات وأثاثا طبيا وأجهزة مراقبة المرضى.

وبين أن هذا الدعم الطبي يأتي في وقت تسابق السلطات الصحية المحلية الزمن للسيطرة على الارتفاع الجديد في أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) وزيادة حالات الإدخال إلى المستشفيات.

كما لفت إلى أن الإمدادات الطبية الجديدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ستفيد في تشخيص الإصابة بفيروس (كورونا) وسط تقارير تؤكد انتشار سلالة متحورة من الفيروس في العراق.

وذكر زويتن أن مؤشرات الوضع الوبائي تدل على ارتفاع جديد في أعداد الحالات المبلغ عنها لذا تواصل منظمة الصحة العالمية توفير الدعم الفني والتشغيلي للسلطات الصحية على مستوى البلاد وإقليم كردستان بهدف زيادة الاستعدادات والاستجابة للوباء.

وفي هذا الصدد شدد المسؤول الأممي على ضرورة «توحيد جهودنا وتعبئة جميع الموارد الممكنة والاستثمار في تعزيز إجراءات الاستجابة والوقاية لكسب هذه المعركة بمؤازرة الشركاء ومنهم دولة الكويت».

يشار إلى أن دولة الكويت مولت أنشطة منظمة الصحة العالمية في مواجهة (كورونا) بالعراق في الفترة الماضية بإقليم كردستان العراق من خلال تسليم ست سيارات إسعاف لوزارة الصحة في الإقليم لتحسين خدمات الإسعاف والخدمات المنقذة للحياة للسكان واللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في محافظة (أربيل) شمالي العراق إضافة إلى 22 طنا من «التقنيات الصحية».

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية واسعة تستهدف 800 ألف شخص بمحافظة (السليمانية) بتمويل من دولة الكويت للوقاية من فيروس (كورونا) واحتوائه في المحافظة.