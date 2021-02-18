"الصحة": 979 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 986 وتسجيل 8 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 181484 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 1027 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري إنه تم شفاء 986 حالة من الاصابة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 169406 حالات.

وأضاف السند أنه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 3ر93 في المئة.

وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 153 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11051 .

وبين أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10622 ليبلغ مجموع الفحوصات 1708081 مشيرا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2ر9 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.