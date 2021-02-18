"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والطقس يتحسن بالأيام المقبلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تقدم مرتفع جوي من جهة الغرب يعمل على استقرار الطقس وتتحسن معه الأحوال الجوية عموما خلال الأيام المقبلة وتقل فرص الأمطار تدريجيا.

وأضاف رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للبرودة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات

تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة أمطار متفرقة تقل تدريجيا.

وذكر البلوشي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 18 و20 درجة مئوية في حين يكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وحول الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار يوم بعد غد السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وعن الطقس السبت ليلا أشار إلى أنه يكون باردا نسبيا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 7 إلى 9 درجات مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.