"الصحة": شفاء 819 من "كورونا" وتسجيل 1017 اصابة جديدة و5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 819 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 168420 فيما تم تسجيل 1017اصابة جديدة و5 حالات وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال(107) انه تم تأكيد حالات الشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 3ر93 في المئة.

وأشار الى تسجيل 1017 اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 180505 وتسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 1019 حالة.

وقال ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتهھا ب(كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11066 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10276 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1697459 لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 8ر9 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.