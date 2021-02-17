"الأرصاد": أمطار متفرقة ومتفاوتة بين خفيفة ومتوسطة الشدة ورعدية أحيانا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الاربعاء ان طقس البلاد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة تتفاوت كمياتها بين خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وذكر رئيس قسم التنبوات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ذروة هذه الحالة ستكون مساء اليوم بمرور الجبهة الهوائية الباردة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضح البلوشي ان خرائط الطقس تشير الى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط يتزامن معه منخفض اخر متعمق فى طبقات الجو العليا مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية التي تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة.

وذكر ان هذه الرياح الجنوبية ستكون مثيرة للغبار وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع امواج البحر الى اكثر من 7 اقدام لافتا الى ان التحسن التدريجي للطقس سيبدأ من بعد ظهر يوم غد الخميس.