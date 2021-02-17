أمير البلاد: أشيد بجهود كوادر "الصحة" وطواقمها الطبية في التصدي لوباء "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيان معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حيث اطلع سموه حفظه الله على الوضع الصحي في البلاد وكافة الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا وعلى ما شهده هذا الوباء من تطورات خطيرة ومستجدة تطلبت تكثيف الجهود والاحترازات للحد من انتشاره حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد كما اطلع سموه على ما قدمه معاليه من استعراض شامل لمجلس الأمة حول تلك الجهود وعلى سير عملية التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة بكل سهولة ويسر.

وقد جدد سموه رعاه الله ثقته بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتقديره على ما تقوم به الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء من جهود بناءة لمواجهة مختلف تداعيات هذه الجائحة مشيدا سموه حفظه الله بالجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية المختصة والجهات الأخرى لاسيما وزارة الصحة ممثلة بكوادرها وأطقمها الطبية ووقوفهم في الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الوباء رغم ما يتعرضون له من مخاطر العدوى مجسدين بذلك الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن العزيز مقدرا سموه رعاه الله التعاون التام لسمو رئيس مجلس الوزراء مع إخوانه أعضاء مجلس الأمة لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتجاوز أي معوقات متطلعا سموه حفظه الله إلى تكاتف كافة الجهود لخدمة الوطن العزيز ولإعلاء شأنه.