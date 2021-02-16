"الصحة": شفاء 810 حالات من "كورونا" وتسجيل 964 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 810 حالات من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 167601.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال(106) انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتا الى ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر93 في المئة.

وأشار الى تسجيل اصابة 964 جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 179488 وتسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1014 حالة.

وقال ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 141 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10873 حالات.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10328 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1687183 فحوصات لافتا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3ر9 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.