"الأرصاد": طقس غير مستقر حتى الخميس المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى يوم بعد غد الخميس.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأضاف البلوشي أن ذلك يترافق مع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الافقية إلى أقل من 1000 متر وقد تنعدم على بعض المناطق و ترتفع أمواج البحر إلى أكثر من سبع أقدام.

ولفت إلى أن الحالة تبلغ ذروتها مساء غد الأربعاء بمرور الجبهة الهوائية الباردة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى بعد غد الخميس على ان يبدأ التحسن التدريجي اعتبارا من ظهر ذلك اليوم.