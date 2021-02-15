"الصحة": شفاء 772 حالة من "كورونا".. وتسجيل 823 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 772 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 166791.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال(105) إنه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتا إلى أن مجموع نسبة حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر93 في المئة.

وأشار السند إلى تسجيل 823 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 178524 وتسجيل ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1009 حالات.

وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 138 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10724 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8935 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1676855 فحصا لافتا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر9 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.