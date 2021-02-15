وزيرة "البلدية" الدكتورة رنا الفارس: تسريع وتيرة إنجاز المعاملات عبر الربط الالكتروني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس حرص البلدية على التيسير على المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وغير الحكومية عبر تسريع وتيرة إنجاز معاملاتها بالربط الالكتروني لتقليل الفترة الزمنية المستغرقة في إنجاز معاملاتها.

جاء ذلك في بيان صحفي لبلدية الكويت اليوم الاثنين عقب ترؤس الوزيرة الفارس اجتماعا بحضور المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي في مقر فرع البلدية بمحافظة الجهراء بمناسبة التدشين الرسمي لإصدار الوثائق العقارية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة للكشف الميداني.

وشهدت الفارس في الاجتماع إصدار أول وثيقة عقارية بشكل مباشرة من فرع بلدية محافظة الجهراء دون الحاجة للكشف الميداني لاستخراجها من التسجيل العقاري.

من جانبه أعلن المنفوحي وفقا للبيان انه سيتم تعميم إصدار الوثيقة العقارية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة للكشف الميداني ابتداء من يوم الأحد المقبل منوها بالدعم المباشر من قبل الوزيرة الفارس لإنجاز هذا العمل.

ولفت الى وجود 66 في المئة من نسبة التطابق بين البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يخص عناوين الوحدات السكنية المرهونة لديها الأمر الذي اسهم كثيرا في إنجاز هذا العمل.

وأوضح ان (وثيقة أونلاين) هي خدمة جديدة تم تدشينها اليوم رسميا لافتا الى انها جاءت في إطار التعاون مع (السكنية) للربط الالكتروني بين الجهتين لتسريع وتيرة إنجاز معاملة إصدار وثيقة عقارية الخاصة بالمؤسسة دون الحاجة للكشف الميداني.

وذكر ان ذلك سيسهم كثيرا في تقليص الوقت والجهد للانجاز مؤكدا اهتمام البلدية باستخدام الانظمة الالكترونية لتقديم خدماتها وتسهيل إنجاز معاملاتها.