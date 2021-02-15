المجلس البلدي يوافق على تشكيل لجنة مؤقتة للمحافظة على المعالم التراثية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب الرئيس عبدالله المحري على تشكيل لجنة موقتة تتألف من خمسة أعضاء تختص بالمحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري.

وبين الاعضاء مقدمي طلب تشكيل اللجنة ان من مهامها تحديد المعالم التراثية في منطقة العاصمة والمحددة مسبقا مع المجلس الوطني للثقافة والآداب اضافة الى تحديد مواقع الفرجان والبرايح وأسماء الشوارع وجميع المواقع في منطقة المباركية.

وذكر الاعضاء في الطلب الذي تمت الموافقة عليه ان اللجنة ستبحث المخططات القديمة الأساسية ليتم ربطها مع الأسماء التراثية وإبراز المعلومات للمواطنين والمقيمين بالطريقة المناسبة.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة المشكلة في فترة سابقة والتي يترأسها عبد السلام الرندي والمقرر مها البغلي والعضو أحمد هديان لتقوم بعملها في مراقبة عقود النظافة التابعة للبلدية.

كما وافق المجلس على إحالة كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية يتضمن بحث "عدم تطبيق قيادي الجهاز التنفيذي إزالة التعديات في محافظة العاصمة".