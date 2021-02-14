"الصحة": 798 اصابة جديدة بـ "كورونا" والاجمالي 177701 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 798 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 177701 وتسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 1003 .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري ال(104) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتهھا ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10679.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7514 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1667920 لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 6ر10 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 765 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 166019 .