وزير الكهرباء والماء الكويتي يطلع على خطة الوزارة لصيف 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور محمد الفارس اجتماعا مع وكلاء ومدراء قطاعات وزارة الكهرباء والماء للاطلاع على استعدادات الوزارة وخطتها لصيف العام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الوزير الفارس شدد خلال الاجتماع على جميع القطاعات الالتزام بمعالجة أي تأخيرات او مشاكل في عقود الصيانة قد تواجه القطاعات المعنية.

وأكد الفارس على ضرورة تمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية تطبيقا لسياسية الاحلال وذلك لوجود عناصر مميزة ومبدعة من كوادر الوزارة الوطنية مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد لحل أية عوائق تواجه قطاعات الوزارة لمواجهة صيف 2021.

وأوضح أن الوزارة استطاعت أن تتخطى صيف 2020 وهو الأصعب للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد لافتا إلى أنهم اليوم أمام تحد آخر سيتم اجتيازه -بعون الله- وتكاتف الجهود بين قطاعات الوزارة.

وتوجه الوزير الفارس إلى جميع القطاعات على الجهود المبذولة في تأدية مهامهم الوظيفية وتأمين خدمتي الكهرباء والماء بأعلى جودة.

وأشار البيان إلى أن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة قدم عرضا لحالة وحدات توليد الطاقة الكهربائية الإنتاج ووحدات تحلية المياه في المحطات.

وأضاف أن نسبة الصيانة المنجزة لوحدات توليد الطاقة الكهربائية بلغت 44 بالمئة فيما بلغت نسبة الوحدات تحت الصيانة 37 بالمئة.

وأوضح أن نسبة أعمال الصيانة المنجزة لوحدات تحلية المياه بلغ 53 بالمئة لوحدات التقطير الوميضي MSF و67 بالمئة لوحدات التناضح العكسي RO.

وبين أنه تم إضافة 250 ميغاوات للسعة الإنتاجية لتوليد الطاقة الكهربائية في سبتمبر 2020 بتحويل المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة.

ولفت إلى أنه سيتم إضافة 300 ميغاوات الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه – المرحلة الثالثة بحلول أبريل 2021.

وأفاد البيان أنه تم التطرق خلال الاجتماع لاستعدادات القطاع التفصيلية لمواجهة فصل الصيف في ظل الظروف الحالية كما استعرض قطاع شبكات النقل الكهربائية حالة محطات التحويل الرئيسية والخطوط الهوائية ذات الجهد العالي وجاهزية القطاع لحدوث اي طارئ في محطات وشبكة الضغط العالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآليات الجديدة التي تم تدشينها في القطاع لضمان سلامة الشبكة الكهربائية مبينا أنه تم تأهيل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين للقيام بجميع أعمال الصيانة اللازمة لمحطات فطاع شبكات النقل الكهربائية إذ يمثلون أكثر من 90 بالمئة من العاملين في القطاع.

وقدم قطاع شبكات التوزيع الكهربائية عرضا حول برامج صيانة محطات التحويل الثانوية إذ يتم سنويا في الفترة من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر مايو وعن جاهزية فرق الطوارئ في حال حدوث أية انقطاعات مفاجأة للتيار الكهربائي وعن آلية عمل المراقبات المتوزعة في المحافظات الست.

كما تم التطرق إلى حالة العقود التشغيلية للقطاع إذ يجري تدريب 100 مهندس كويتي للتعرف على أحدث الطرق المستخدمة في اصلاح الأعطال والحفاظ على أمن وسلامة العاملين.

وقدم قطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة عرضا حول مهام القطاع وجاهزية القطاع للحالات الطارئة ووضع سيناريو لعدة حالات طارئة وكيفية التعامل معها إلى جانب استعداد مركز الاتصال الموحد لتلبية استفسارات العملاء واستقبال الشكاوى.

أما قطاع تشغيل وصيانة المياه فقد قدم عرضا عن جاهزية القطاع خلال فصل الصيف 2021 إذ يقوم الجهاز الفني للقطاع بالعديد من الاستعدادات للقيام بمسؤولياته على أكمل وجه من حيث تأمين إيصال الخدمة للمستهلك بصفة مستمرة على مدار الساعة بأعلى كفاءة وجودة.