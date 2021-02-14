"الصحة" توقف العمليات الجراحية غير الطارئة أوالمستعجلة في المستشفيات العامة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا تعميما إداريا يقضي بوقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة وغير المستعجلة في المستشفيات العامة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هذا الإجراء جاء نظرا لازدياد أعداد الاصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركز والحاجة الى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كوفيد-19 ، وبناء على توصيات فريق كوفيد المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.