وزير "الداخلية" الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح يقوم بجولة تفقدية إلى قطاع المرور والعمليات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم السبت بجولة تفقدية إلى قطاع المرور والعمليات للاطلاع على سير العمل بالقطاع.

ووجه الشيخ ثامر الصباح في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة خلال الجولة لضرورة تطوير العمل بما يواكب التطور التكنولوجي وسرعة التنفيذ.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة منتسبي القطاع حيث أمر بدراسة مشروع تأمين لمنتسبي الوزارة وتشريع يكفل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

وذكر البيان أن الوزير اطلع في بداية الجولة على آليات قطاع المرور والعمليات من دوريات المرور وشرطة النجدة ثم استمع إلى شرح عملي عن غرفة العمليات المتنقلة التي تحتوي على معدات وتقنيات حديثة تساهم في تطوير العمل الأمني.

وزار الوزير بعد ذلك غرفة اتخاذ القرار واستمع إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها لجميع قطاعات الوزارة ثم قام زار غرفة متابعة البلاغات واستمع إلى إيجاز مفصل من الكوادر المختصة والمدربة على هاتف الطوارئ عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لها وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات والصعوبات التي تواجههم.

وأمر الوزير بتزويد العاملين فيها بأحدث تقنيات الاتصال حتى يتمكنوا من التعامل مع كافة البلاغات بالكفاءة والسرعة الممكنة.

كما زار غرفة الطوارئ والازمات واطلع على عرض مرئي من القيادات المختصة لقطاع المرور والعمليات (الإدارة العامة للمرور - الإدارة العامة لشرطة النجدة - الإدارة العامة للدفاع المدني - إدارة جناح طيران الشرطة - إدارة الأثر) حيث أبدى ارتياحه لآلية العمل التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين.

واطلع على ما تحتويه الإدارات من إحصائيات وإنجازات ومشاريع حالية ومستقبلية ثم استمع إلى معوقات العمل بالقطاع ووجه بالحلول لبعض المعوقات التي تواجه القطاعات داعيا الى سرعة المتابعة والتنفيذ لتلك التوجيهات.

وكان في استقبال الشيخ ثامر الصباح لدى زيارته القطاع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص ومدراء الإدارات وقيادات القطاع.