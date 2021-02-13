"الداخلية" تطلق حملة تطعيم "كورونا" لنزلاء مجمع السجون بالتعاون مع "الصحة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تطعيم نزلاء مجمع السجون باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت إن الحملة تأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار (كورونا) وتماشيا مع توجيهات السلطات الصحية بضرورة العمل على تفعيل الجانب الوقائي.

وأضافت أن الحملة تأتي كذلك ضمن توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية بضرورة العمل على توفير كل سبل الوقاية للنزلاء والحرص على صحة وسلامة الجميع.

وبينت أن حملة التطعيم ستشمل جميع النزلاء وذلك وفق الخطة المقررة والجدول الزمني المعد من قبل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

وتقدمت وزارة الداخلية بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة وجميع العاملين بها والطاقم الطبي على تعاونهم وجهودهم المبذولة في حملة التطعيم.

وشهدت الحملة حضور الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار ومدير إدارة مستشفى السجن الدكتور علي الردعان.

كما حضر انطلاق الحملة الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور محمد الشوربجي وممثل من الديوان الوطني لحقوق الإنسان المحامي حمدان النمشان.