أبطال منتخب الكويت لرياضة العاب القوى للمعاقين يحصدون الميداليات والتأهل لطوكيو 2021‎

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زف رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بشرى للشعب الكويتي ضاري بطي وياسر المسلم والواعد فيصل سرور لطوكيو 2021 بعد حصول اللاعب ضاري على الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة لرياضة ذوي الإعاقة في بطولة دبي ٢٠٢١ لألعاب القوى في الجائزة الكبرى فزاع الثانية عشرة الدولية لألعاب القوى كما تأهل اللاعب ياسر جابر بحصوله على رقم عالمي في دفع الجلة أهله أيضا للمشاركة في طوكيو 2021 وكذلك تأهل اللاعب الواعد والبطل الجديد فيصل سرور بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة دفع الجلة .

وقال الهاجري في تصريح صحفي أن لاعب المنتخب الكويتي عبدالله العنزي حصد الميدالية البرونزية لمسابقة 100 متر جري على الكراسي المتحركة واللاعب فيصل الراجحي على الميدالية البرونزية في سباق الجري على الكراسي المتحركة لمسافة 1500 متر وهو إنجاز جديد ينظم لإنجازات أبطال المنتخب الكويتي في رياضة المعاقين على الرغم من كل الظروف الصحية العالمية التي تعصف في دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا إلا أن أبطال الكويت يثبتون عزمهم بمواصلة الإنجازات رغم كل الظروف ولا يعيقهم أي عائق في سبيل رفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية والعالمية .

وأهدى الهاجري إنجاز أبناء الكويت الذين مثلوا بلادهم خير تمثيل إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الأبي ونعاهدهم أن أبطال الكويت في رياضة المعاقين مستمرين على نهج إخوانهم الذين سبقوهم في حصد الإنجازات على مدى أكثر من نصف قرن .

وتقدم الهاجري بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز سواء الأبطال وكذلك أولياء أمورهم وكل من سهل سفر أبناء الكويت للمشاركة في المحافل الدولية ونخص بالذكر مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ونائب المدير العام للرياضة والألعاب التنافسية الأخ صقر الملا ونائب المدير العام للشؤون المالية الأخ علي مروي لدعمهم مشاركة المنتخب في هذه البطولة والشكر موصول لمدرب المنتخب حمد العدواني الجندي المجهول الذي كان وراء هذا الانجازات .