الصحة:1,021 إصابة جديدة وتسجيل 642 حالة شفاء و 7 حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 176052 وتسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 992 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10523 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 11240 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1651287 فحصا موضحا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر9 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 642 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 164537.