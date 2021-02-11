"الصحة": 1048 إصابة جديدة بـ "كورونا" والاجمالي 175031 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 985 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10659 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1640047 فحصا لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 8ر9 في المئة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 631 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 163895 حالة.