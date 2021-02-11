رئيس "الطيران المدني" يتفقد مشروع مبنى الركاب الجديد "تي 2" بمطار #الكويت الدولي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب الجديد (تي 2) في مطار الكويت الدولي في إطار متابعة سير أعمال المشروع.

وأوضحت (الطيران المدني) في بيان صحفي أن رئيس الإدارة اطلع برفقة وكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي والمدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان على شرح مفصل من مدير المشروع المهندس فيصل الاستاذ تضمن مراحل سير المشروع ونسبة الإنجاز فيه التي وصلت الى 41 بالمئة.

وذكرت أنه تم خلال الجولة استعراض آخر المستجدات في المبنى الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية (كويت جديدة 2035).