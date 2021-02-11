الكويت تحصد 3 جوائز بمسابقة "الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم" للأداء التعليمي المتميز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد عن فوز دولة الكويت بثلاث جوائز في مسابقة (مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم) للأداء التعليمي المتميز في دورتها ال23.

وقال المقصيد في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الطالب ماجد المنيفي والطالبة فاطمة قراشي حصدا جائزة الطالب المتميز كما حصدت مدرسة (قمرية محمد أمين المتوسطة بنات) جائزة الإدارة المدرسية المتميزة.

أوضح المقصيد أن الإنجاز الذي حققه أبناء وبنات الكويت في هذا المحفل التعليمي والتربوي الهام يأتي تأكيدا لمكانة الكويت الريادية في ميدان التعليم واستمرارا لتطلع وزارة التربية في حصد المراكز المتقدمة من خلال مشاركتها الفعالة في مسابقة التعليم المتميز.

ورفع هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف.

وثمن المقصيد عاليا جهود جميع اللجان العاملة والمنسق العام للجائزة في الكويت منصور الديحاني على الجهود التي بذلت خلال الفترةالماضية.