"الميزانيات" تطالب وزارة التعليم العالي بوضع ضوابط لتحويل الطلبة بين برامج الابتعاث

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .

وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في بيان صحفي إن المصروفات الفعلية للوزارة بلغت 541 مليون دينار خصص 94% منها في الباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى)، وتبين للجنة قيام الوزارة بإجراء 68 مناقلة بين البنود بلغ إجمالي قيمها 16 مليون دينار، كما قامت الوزارة بإجراء مناقلات بين البرامج، ما يؤكد توجه اللجنة الذي اعتمدته بالسابق بوضع قيد في الميزانية المقبلة بعدم النقل بين البرامج.

وأضاف أن اللجنة ناقشت امتناع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن تسليم ديوان المحاسبة المستندات الخاصة بالاعتماد المؤسسي، حيث أوضحت اللجنة رفضها ذلك الأمر وأكدت على حق الديوان بالاطلاع على هذه التفاصيل للتأكد من تطابق القرارات مع الاشتراطات واللوائح الموضوعة بشأنه.

وأوضح أن اللجنة ناقشت استمرار الأمانة العامة لمجلس الجامعات بالموافقة على إعادة قبول عدد من الطلبة المنسحبين أو المفصولين بالإضافة إلى الموافقة على تحويل الطلبة بين برامج الابتعاث رغم عدم استيفاء شرط المعدل والوحدات الدراسية.



وبين أن الأمانة العامة أوضحت أن هناك لجنة مختصة تبت في هذه الطلبات، مشيرا إلى أن لجنة الميزانيات أكدت ضرورة وضع ضوابط واشتراطات محددة لهذا الأمر.