"الأرصاد": طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا وفرصة لتشكل الضباب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي ان يكون طقس اليوم الخميس دافئا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وقال البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرياح في هذا اليوم شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه بين 2 و4 اقدام.

وتوقع ان تكون الرياح ليلا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتبلغ درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 08 و10 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و 3 أقدام.

أما عن طقس نهار يوم غد الجمعة فتوقع ان يكون دافئا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تترواح بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية مشيرا الى ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه بين 2 و4اقدام.

وذكر ان الطقس ليلا يكون مائلا للبرودة الى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 08 و10 درجا مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 اقدام.

وتوقع ان يكون طقس نهار يوم السبت دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و7 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وأشار الى أن الطقس ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 06 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 07 و09 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.