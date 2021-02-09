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رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يتوجه إلى #الدوحة في زيارة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحفي ان الغانم سيلتقي خلال زيارته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث سينقل له رسالة شفهية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ومن المقرر أيضا أن يعقد الغانم مباحثات مع نظيره القطري.

وكان في وداع الغانم لدى مغادرته رئيس مجلس الأمة بالإنابة فرز الديحاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت بندر العطية وأمين عام مجلس الأمة بالتكليف عادل اللوغاني.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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