"الصحة": تشغيل 3 مراكز تطعيم بمناطق حولي والعاصمة والفراونية الصحية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء عن تشغيل ثلاث مراكز تطعيم جديدة في ثلاث مناطق صحية تضاف إلى مركزي النسيم والمسايل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن المراكز هي مركز متعب الشلاحي الصحي بمنطقة الفروانية الصحية ومركز الصديق الصحي بمنطقة حولي الصحية ومركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي بمنطقة العاصمة الصحية.

وأشارت الى إن هذه المراكز ستستقبل الراغبين في التطعيم عبر آلية التسجيل في المنصة الالكترونية على أن يتلقى الراغب في التطعيم رسالة على رقم هاتفه تفيد بموعد ومكان المركز الذي سيتوجه إليه لأخذ اللقاح.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قد اعلن في وقت سابق اعتماد 15 مركزا صحيا في محافظات البلاد المختلفة لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أن يبدأ العمل بمركزي (النسيم) و(المسايل) بهدف توسعة شريحة متلقي اللقاح.