سفارة الصين تشيد بالصداقة الكويتية الصينية وتختار الشعار الرسمي للذكرى ال50 للعلاقات بين البلدين "الصين والكويت 50 عاما"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشادت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت بمتانة العلاقات الكويتية الصينية التي يحتفل البلدان الصديقان هذا العام بالذكرى الخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما وكشفت عن اختيار الشعار الرسمي للذكرى ويتمثل بختم أحمر ويحمل كتابة (الصين والكويت 50 عاما) بالخطين الصيني والعربي.

وقالت السفارة الصينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الشعار يرمز لقوة الثقافة وروعة التواصل حيث تقدم لمسابقة تصميم شعار هذه الذكرى أكثر من 60 مشاركا واختير هذا الختم الأحمر بالخطين الصيني والعربي إذ يعتبر حفر الأختام فنا من الفنون التقليدية الصينية كما يعتبر الخط الكوفي نوعا من الخطوط الكلاسيكية العربية ويمثل وئامهما كجسم واحد الدمج بين الثقافات الصينية والكويتية التقليدية.

وأضافت أن اللون الأحمر هو رمز للطاقة والحيوية كما أنه لون موجود في علمي البلدين الصيديقين وقد بلورت هذا الختم الذي احتل صدارة الشعارات حكمة مشتركة للدكتورة سارة المضف من الكويت وشي زونغ من الصين.

وأوضحت أن جميع التصميمات المقدمة عرضت جمال المباني والطبيعة والفنون والأزياء ذات الخصائص الصينية والكويتية بما فها سور الصين العظيم والأبراج الكويتية وقارب التنين والسفينة الشراعية والباندا والصقر ورسم التنين والسحاب ونسيج السدو وغير ذلك الكثير ولم تنعكس الدقة والوئام في شكلها فقط بل عبرت عن تواصل عميق فيما تحمله من معان ويمكن القول إنه حوار حضاري عابر للجبال والبحار والتاريخ والحضارة.

وذكرت أن أصحاب تلك الإبداعات لم يقتصروا على مشاركين صينيين وكويتيين فقط بل كان من بينهم أصدقاء من مصر والأردن والهند وماليزيا والفلبين وغيرها من الدول كما لا تقتصر تخصصاتهم على التصميم فقط بل يعمل بعضهم في مجالات الطاقة والهندسة المعمارية والدبلوماسية وغيرها ويجمعهم سعيهم للجمال واعتزازهم بهذه الصداقة مما يجسد جليا قوة الثقافة وروعة التواصل.

وأعربت السفارة عن الشكر لكل من شارك في هذه الفعالية والدعم الخاص من كلية العمارة بجامعة الكويت متوجهة بالتحية للذكرى ال50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت مؤكدة أن الصداقة الصداقة الصينية الكويتية ستبقى يانعة دائما.