بلدية الكويت: نسبة التزام المحلات بمواعيد الاغلاق تجاوزت 90 بالمئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الاثنين تجاوز نسبة التزام المحلات بمواعيد الاغلاق 90 بالمئة مشيدا بتجاوب اصحاب المحال التجارية بشأن ايقاف العمل لبعض الانشطة التجارية.

وقال المنفوحي في بيان صحفي ان البلدية اطلقت امس الاحد جولاتها الميدانية المكثفة من قبل فرق لجان الاشتراطات الصحية في مختلف محافظات البلاد تزامنا مع البدء في تنفيذ القرار الخاص بإيقاف العمل بعدد من الانشطة التجارية.

وأضاف ان الانشطة الموقوفة شملت صالونات الحلاقة وصالونات التجميل والاندية الصحية اضافة الى ايقاف العمل لمزاولة النشاط اليومي لكافة الانشطة التجارية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا.

وذكر ان القرار شمل ايضا منع استقبال الزبائن في صالات المطاعم الى جانب الاكتفاء بتوصيل الطلبات الخارجية اثناء فترة غلق المحلات في مختلف انشطتها مشيرا الى ان القرار استثنى منافذ التسوق الغذائية والمستلزمات الطبية والصيدليات ومراكز بيع المواد التموينية من الاغلاق.

وأفاد المنفوحي ان مهمة الفرق الميدانية تشديد الرقابة عبر الجولات التفتيشية للتأكد من التزام اصحاب المحلات بالقرارات والتعليمات الصادرة مبينا انه ستتخذ عقوبات مغلظه بحق المخالفين في حال عدم تعاون اي محل واستمرار المخالفة وذلك لحماية المجمتع جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19).

يذكر ان الفرق الميدانية في افرع البلدية بالمحافظات كثفت جولاتها للتأكد من مدى التزام العاملين في مختلف الانشطة التجارية من استخدام الوسائل الوقائية من لبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات ومنع التجمعات وإقامة الحفلات والولائم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد أسفرت الجولات الميدانية التي قام بها فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الاحمدي عن تحرير 25 مخالفة لبعض المحلات في عدد من المجمعات التجارية بمناطق المحافظة.

كما قام فريق لجنة الاشتراطات في بلدية محافظة الفروانية بتحرير مخالفتين وتوجيه 47 تنبيه شفوي للالتزام التام بالقرار.