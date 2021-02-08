الغانم: تلقيت طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الحكومية في التعامل مع كورونا وتم إبلاغ الحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تلقيه طلب عقد جلسة خاصة من النائب أسامة المناور وآخرين بشأن مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم' تلقيت طلب عقد جلسة خاصة وفقا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة موقعاً من النائب أسامة المناور وآخرين بشأن مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه والقرارات الحكومية وتداعياتها'.

وأوضح الغانم أنه أبلغ الحكومة بطلب عقد الجلسة الخاصة وفي انتظار ردها عليه، معرباً عن شكره للنائب وأسامة المناور ومقدمي الطلب على ترك مساحة ومرونة للحكومة في تحديد الموعد الذي يناسبها ، وحتى يتسنى إعداد بعض القوانين المرتبطة بهذا الأمر إن كانت هناك حاجة لها. ورداً على سؤال صحفي حول حضور الحكومة المستقيلة من عدمه قال الغانم 'هذا الأمر يرجع لهم ولا يرجع لي، فصحيح أن الحكومة مستقيلة لكن التقدير هو إن كان هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور أم لا، وفور ردها عليه سوف ابلغ النائب أسامة المناور ومقدمي الطلب وكذلك سأبلغكم إن شاء الله'.