"الخارجية": دولة الكويت تدين بشدة استمرار استهداف الأراضي السعودية من قبل الميليشيات الحوثية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة من قبل المليشيات الحوثية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارها يعد أيضا انتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركا سريعا من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وأكدت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة ‏العربية السعودية وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.