"الصحة": لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة تزداد فيها إصابات "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الصحة الكويتية إن هناك أكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات من بينها دول عربية لا يوجد رحلات مباشرة بينها وبين دولة الكويت.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس ردا على مخاوف حول عدم صحة بعض شهادات (PCR) للقادمين من خارج دولة الكويت وآلية التعامل مع هذا الأمر وما هي الاحتياطات الوقائية التي فرضت حيال ذلك.

وأوضحت الوزارة أن من يأتي من تلك الجهات يلتزم بالبقاء في بلد (الترانزيت) مدة لا تقل عن 14 يوما قبل دخوله البلاد وبعد ذلك يقوم بعمل مسحة (PCR) جديدة من بلد (الترانزيت) قبل صعوده للطائرة المتجهة إلى الكويت.

وأشارت الى أنه يتم إجراء مسحة أخرى عند الوصول لمطار الكويت لجميع الركاب ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين وكذلك يجري تخطيط جيني لرصد التحورات كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوما.