وزير "الاسكان": التخصيص على بيوت مشروع "شرق تيماء" مطلع مارس المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي إن دعوة المواطنين المشمولين بالقانون (رقم 2 لسنة 2015) "من باع بيته" والمقيد لهم طلب مسكن ملائم وفقا لشروط واحكام هذا القانون والراغبين بالتخصيص على مشروع (شرق تيماء) اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير معرفي اليوم الخميس على هامش جولة تفقدية لبيوت شرق تيماء المخصصة لفئة (من باع بيته) برفقة رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان وقياديي المؤسسة.

وأضاف معرفي أن الزيارة الميدانية جاءت حرصا على تفقد الأعمال في الموقع والتأكد من سيرها وفقا للجداول الزمنية المبرمة في العقود وبالجودة المطلوبة وحسب المواصفات الفنية مشيرا الى انه تم انجاز 425 بيتا من أصل 509 بيوت.

وأوضح أن مشروع (شرق تيماء) جزء من مشاريع المؤسسة ومخصص للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون (رقم 2 لسنة 2015) وهم فئة (من سبق) و(باع بيته) وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي لمرة واحدة وليس لديه مسكن.

وقال إنه تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي المكون من طابقين إذ يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات.

وأضاف أن الطابق الأول يضم 4 غرف نوم بالإضافة إلى صالة معيشة و4 حمامات ومكان للمصعد حال احتياج المواطن للقيام بتنفيذه مستقبلا.